Bigflo et Oli annulent plusieurs concerts à Toulouse

Bigflo et Oli ici en concert à Nancy le 1er décembre dernier.

Même les stars n'échappent pas au virus. Florian Ordonez a la grippe, annonce le groupe sur les réseaux sociaux, et ne peut pas assurer les prochains concerts avec son frère Olivio. Bigflo et Oli, en pleine tournée dans des petites salles toulousaines, ont annulé leur prestation au Rex ce dimanche 11 décembre, et celle au Métronum ce lundi 12 décembre.

Billets valables au Zénith en avril

Les deux frères doivent aussi se produire au Bikini à Ramonville, ce mardi. Pour l'instant, ce concert est maintenu.

Bigflo et Oli annoncent d'ores et déjà que les billets du Rexs et du Métronum seront valables le 13 avril prochain, pour le premier de deux concerts au Zénith à Toulouse.