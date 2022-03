Le Vercors Music Festival vient tout juste d'annoncer les premiers noms de sa programmation 2022. Pour la 8e édition, vous retrouverez notamment Bigflo et Oli, Ben Mazué et Deluxe sur deux scènes au cœur du Massif du Vercors d’Autrans-Méaudre.

Bigflo et Oli, Ben Mazué et Deluxe à l'affiche de la 8e édition du Vercors Music Festival

Le Vercors Musique Festival est de retour à Autrans. Une 8e édition qui se déroulera sur trois jours, entre le 1er et le 3 juillet 2022, avec Bigflo et Oli, Ben Mazué et Deluxe en tête d'affiche, mais pas que. En plus des artistes déjà annoncés, d'autres noms viendront compléter le tableau d'ici l'été.

Vendredi 1 juillet

Ben Mazué

L’auteur-compositeur-interprète Ben Mazué sort en 2020 son 4e album "Paradis". Le titre fait référence à son paradis sur terre : l’île de la Réunion.

Eskelina

Elle s’appelle Eskelina, elle a grandi quelque part en Suède, coincée entre les grandes forêts scandinaves et la mer Baltique, elle nous donne à voir une identité de plus en plus libre, franche, lumineuse.

Technobrass

Ce septet venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses.

Samedi 2 juillet

Deluxe

Profitant du confinement pour rejouer ses classiques, Deluxe sortait en juillet 2020 un nouvel album "En Confinement". Leur nouvel album "Moustache Gracias" est sorti ce 18 mars 2022.

Manudigital

Manudigital s’est imposé en comme le plus international des beatmakers français sur la scène Reggae mondiale. Il est aussi connu pour ses nombreux concepts vidéo comme les "Digital Kingston Session".

Dimanche 3 juillet

Bigflo et Oli

Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début. L’album presque terminé, ils préparent leur retour.

Informations pratiques

Le festival se déroulera du vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet. Il aura lieu en plein air entre la grande scène du Foyer et la scène de la Terrasse. Les billets pour un jour sont proposés à des tarifs qui varient entre 28 et 38 euros, 15 euros pour les enfants de 6 à 11 ans. Pour le pass 3 jours, il faut compter de 74 à 94 euros. Rendez-vous sur le site du festival pour acheter sa place.