Bigflo et Oli chantent avec Mickey 3D pour les 17 ans de la chanson "Respire"

Clip de "Respire" entre Micked 3D et Bigflo et Oli (capture écran)

Encore une preuve que les talents de Bigflo et Oli sont appréciés. Le chanteur stéphanois Mickey 3D a demandé aux deux rappeurs toulousains d'écrire et chanter un couplet d'une nouvelle version de la célèbre chanson "Respire", une manière de fêter le 17e anniversaire de sa sortie.

"On cherche des excuses quand la terre se désole mais en creusant notre tombe on trouvera peut-être du pétrole." — Bigflo et Oli

La version originale de Respire avait obtenu deux Victoires de la musique en 2004. Le texte engagé s'adressait à l'époque à un « gamin » pour l'alerter sur l'état du monde que les adultes vont lui laisser. Détresse écologique désormais bien réelle chantent les Toulousains Bigflo et Oli : "On a bien grandi, on est plus des gamins, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand chose je crois bien. Droit dans le mur on continue de foncer, et la seule différence maintenant c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous, d'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou".