Toulouse : Bigflo et Oli en concert surprise à La Dynamo le 2 mai

Toulouse, France

On les attendait au Stadium le 24 et 25 mai, mais Bigflo et Oli seront de retour dans la ville rose plus vite que prévu. Ils ont annoncé jeudi 25 avril un concert à La Dynamo, salle de leurs débuts.

300 places disponibles

Pour les intéressés, il faudra se dépêcher. 300 places sont mises en vente à partir de 10 heures ce vendredi 26 avril.

Le concert aura lieu dans un bar interdit aux moins de 16 ans. Quant aux bénéfices de cette soirée, ils seront reversés à une association.

On a eu l’envie folle de revenir jouer dans la toute première salle où on a fait notre premier concert...

Les places seront en vente à partir de 10h demain!

Il n’y a que 300 places et c’est interdit au moins de 16 ans...

Ps : tous les bénéfices seront remis à une association ⭐️ pic.twitter.com/iQ5CcjFIAi — #Laviederêve (@bigfloetoli) April 25, 2019

