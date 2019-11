Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli font le tour de France dans leur dernier clip

Les rappeurs Bigflo et Oli sortent le clip de la chanson "Bienvenue chez moi" où on les voit chanter dans de nombreuses villes françaises, s'amusant des clichés. Nantes, Brest ou encore Bordeaux, et évidemment Toulouse. Découvrez leur vidéo et notre carte interactive de leur tour de France.

Toulouse, France

Bigflo et Oli le clament souvent depuis leur premier titre : "Toulouse est la plus belle ville du monde". Et ils le répètent dans le clip de leur chanson "Bienvenue chez moi", publié le 14 novembre. Mais dans cette vidéo, vue à ce jour plus de 2 millions de fois, ils évoquent aussi d'autres villes et régions de France. Une quinzaine en tout. Des lieux qu'ils ont parcourus lors de leur dernière tournée à succès.

Ce n'est pas tout à fait "les imbéciles heureux qui sont nés quelque part" de Brassens, mais les Toulousains portent un regard amusé sur les clichés français, notamment à travers leur refrain: "Bienvenue chez moi / Que tu viennes d'une grand ville, ou d'un petit village / Faut qu'tu vois ça, ah, ah (ah) / On a les plus belles filles, les plus beau paysages/ Viens faire un tour chez moi".

DÉCOUVREZ la carte du tour de France de Bigflo et Oli et leurs couplets par ville :

Un vrai tour de France en 4'30

Le clip, qui dure un peu moins de cinq minutes, commence évidemment dans la ville rose. Les deux rappeurs toulousains lisent la Dépêche du Midi, le journal local, devant la basilique Saint-Sernin. La caméra "plonge" ensuite dans le journal et les entraîne chez la meilleure ennemie de Toulouse : Bordeaux.

Bigflo et Oli devant la basilique Saint-Sernin dans leur dernier clip

"Sur les quais on aime appeler les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot", chantent-ils.

Direction ensuite la Normandie où ils rappent devant un champ de vaches. "Un Havre de paix Caen j'suis passé par Rouen", s'amusent-ils. Puis un arrêt à Lille où il frissonnent mais se sentent "ch'ti dans le décor". Bigflo et Oli passent ensuite à Lyon où on leur dit qu'à Saint-Etienne "y a que des connards" et à Saint-Etienne où on leur dit la même chose des Lyonnais ! On les voit aussi au Vélodrome de Marseille, puis à Brest et Rennes, avec "des marins au grand cœur, un petit peu trop ivres , naviguant sur une mer de cidre".

Les voilà ensuite à Paris, devant la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame (sans la flèche, ravagée le 15 avril dernier par un incendie), puis à La Réunion. Retour ensuite en métropole : à Montpellier, dans l'Hérault, place de la Comédie, puis les chanteurs citent Nîmes et Perpignan, mais sans montrer d'images.

On les découvre ensuite attablés devant une choucroute, à Strasbourg, vantant "les charmes des limites de l'Hexagone", puis devant le Grand Éléphant des Machines de l'île, à Nantes et en Corse. Ils vont aussi à l'étranger : en Suisse et en Belgique.

Toulouse "plus belle ville du monde"

Les rappeurs terminent leur clip comme ils l'ont commencé : dans la ville rose. Ils sont filmés depuis le Capitole et sur la pelouse du Stadium, où ils ont fait deux dates à guichets fermés en mai derniers et scandent : "J’suis né à Toulouse, forcément j’suis pas vraiment honnête / Elle a vu mes premiers pas et m’a porté chaque seconde / Et tu demanderas à tous ceux qui la connaissent/ Ils te diront :"C’est la plus belle ville du monde!"