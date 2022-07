Bigflo et Oli : "France Bleu, c'est la famille"

INTERVIEW FRANCE BLEU | Les deux rappeurs toulousains sortent ce dimanche 24 juillet un clip issu de leur dernier album. "Le son préféré de mes potes" est en partie tourné dans les locaux de France Bleu Occitanie. Bigflo et Oli nous ont accordé une interview exclusive à cette occasion.

Le 6 juillet dernier, les salariés de France Bleu Occitanie ont une heureuse surprise en milieu d'après-midi : ils voient débarquer dans les locaux de la radio, sur les allées Jean-Jaurès à Toulouse, les deux stars toulousaines du rap français, les frères Bigflo et Oli.

On vous rassure, ils avaient prévenu et cette venue était même très organisée puisqu'ils avaient choisi France Bleu pour tourner des scènes de leur clip, diffusé dimanche 24 juillet : "Le son préféré de mes potes". Alors pourquoi France Bleu ? Et bien, parce qu'on est un peu "la famille" comme dit Bigflo, et surtout parce que Marion, l'une des membres de France Bleu Occitanie, est une de ses vieilles amies. Ils se sont rencontrés au lycée Saint-Sernin de Toulouse.

Leur nouvel album sorti le 24 juin, "les autres c'est nous". - DR

Les coulisses du tournage à France Bleu

Marion qui croit d'abord à une blague quand, par Whatsapp, son pote Florian lui demande de tourner sur son lieu de travail. Mais il est sérieux : il s'agit d'illustrer ce titre dans lequel les deux frangins rendent hommage à la fidélité de leurs amis, en assumant le fait que ce titre ne fera peut-être pas la une des radios ou des boîtes de nuit.

C'est un hymne rapé à l'amitié, un rap authentique qu'apprécieront les puristes et qui n'est effectivement pas le titre le plus grand public de l'album. Mais les rappeurs toulousains ont pour habitude de mélanger dans leurs albums différents styles de rap.

Bigflo et Oli sont donc allés tourner leur clip sur les lieux de travail de plusieurs de leurs amis : un dentiste, un gérant de kebab, un informaticien, un entraîneur de féminines du TFC... et donc Marion qui travaille à France Bleu.

Une ambiance assez incroyable : pendant une heure, Bigflo se met en scène avec elle, devant son poste de travail dans l'open space de France Bleu Occitanie. Puis dans le studio au moment où Marion présente son journal. Pas facile pour elle de se concentrer quand Florian la bouscule en lui piquant son téléphone ou en lui jetant des paquets de feuilles quand elle est au micro !

Et voici la version toulousaine de la pochette de l'album, le Capitole devant lequel ils ont tourné leur premier clip.. - DR

A l'issue du tournage, Bigflo et Oli nous ont accordé une interview exclusive, pour raconter "Le son préféré de mes potes", parler de Toulouse et de l'avenir.

Une chanson pour les potes

Bigflo et Oli nous ont donc expliqué comment leur est venue l'idée de ce clip. "On est venus à France Bleu pour aller voir Marion sur son lieu de travail. Et ça tombe bien, on habite juste à côté. Et puis France Bleu, c'est la famille ! Avec ce clip, on voulait montrer qu’on peut réussir dans d'autres domaines que la musique. On met beaucoup les artistes en avant, comme si c'était LA grande réussite. Mais il y a aussi plein d'autres domaines dans lesquels on peut réussir. Et du coup, dans le clip, on est allés avoir un pote dentiste, un autre qui tient un kebab, il y en a un qui est sur scène avec nous.

Avec ce clip, on voulait montrer qu’on peut réussir dans d'autres domaines que la musique

On a la chance d'être super bien entourés, d'avoir gardé des amis d’enfance. Marion et Flo, par exemple, ça fait presque quinze ans qu’ils se connaissent."

La ville de Toulouse omniprésente dans le travail des deux frangins

Les deux rappeurs sont originaires de Toulouse. Une ville où ils ont grandi, où ils vivent toujours et qui est présente dans leur œuvre. En 2009, dans leur 1er clip "Fiers d'être toulousains", ils rendaient un hommage revu et corrigé au "Toulouse" de Claude Nougaro. En 2018, les deux frères ont publié un titre intitulé "Toulouse", hommage touchant et sans fard à la Ville rose et à sa diversité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour La vraie vie, Bigflo & Oli avaient opté pour une édition spéciale « Toulouse » avec un morceau inédit et éponyme. Ils remettent donc ça avec "Les autres c'est nous", leur nouvel album : une édition "spéciale Toulouse" avec une pochette sur laquelle on voit le Capitole et un titre bonus : "Ici, c'est Toulouse". On a donc voulu savoir pourquoi Bigflo et Oli éprouvent le besoin de revendiquer cette origine. Pour Bigflo, "c'est surtout un plaisir. On sait que chaque fois qu'on fait des petites références à Toulouse, ici, les gens aiment bien. On sait que Toulouse, en terme de musique rap, n'a pas beaucoup eu l'occasion d'être sur la carte. Donc tant qu'à faire, on essaye d'offrir un truc un peu spécial aux Toulousains."

Pour Oli, "c'est un moyen de rendre hommage à cette ville qui nous a beaucoup donné, qui nous a inspiré une partie de notre histoire". Le plus jeune des deux frères se dit impressionné par la côte de popularité de la Ville rose : "J'ai l'impression qu'il y a un truc propre à tous les gens d'ici : une sorte d'amour pour la ville. Même à Paris et ailleurs en France, quand on croise des Toulousains, ils nous interpellent et nous rappellent des souvenirs qui ont trait à la ville."

C'est un moyen de rendre hommage à cette ville qui nous a beaucoup donné, qui nous a inspiré une partie de notre histoire

"Il y a aussi un truc incroyable", rajoute Bigflo : "partout où je vais dans le monde, je croise des Toulousains. On en a vu à New York pendant notre concert là-bas, à Miami pendant des vacances. Je crois qu'on est condamnés à être entourés de Toulousains, c'est comme ça (rires) !"

Le business B&O, les "rappeurs entrepreneurs"

Bigflo et Oli vendent des disques. Beaucoup de disques : leurs trois premiers albums ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires. Et "Les autres c'est nous" est bien parti. Ils remplissent des salles, ont joué au Stadium de Toulouse (mai 2019), puis à Paris La Défense Arena, et récemment à Bercy pour la sortie de leur nouvel album. Les deux frères ont aussi une ligne de vêtements. Ils ont bâti un petit empire. Leurs noms sont devenus des marques. Et ils l'assument totalement; à l'image de Big Flo : "J'espère que ça va devenir encore plus gros que ça : on est des entrepreneurs, on aime bien lancer des projets. C'est un truc qui est propre au rap : on a grandi avec, comme exemples, des rappeurs comme Puff Daddy, Jay-Z qui, au delà des artistes, sont devenus des entrepreneurs. Je ne connais pas une rappeur qui n'aie pas au moins un business."

On aime bien lancer des projets. C'est un truc qui est propre au rap.

Mais pour Oli, cette appétence pour l'entreprenariat a d'autres explications : "Je crois que c'est aussi propre à notre génération. Tous mes potes ont lancé des business. Dans mon entourage, j'ai un ami qui essaie de créer une marque. Un autre qui monte sa boîte de production vidéo. Je crois que notre génération essaie de toucher à tout et d'avancer dans le positif."

L'avenir : un jour Bigflo sans Oli ou Oli sans Bigflo ?

C'est la question qui fâche. Et, en même temps, celle qui taraude beaucoup de monde. Est-ce que Bigflo pourrait fonctionner sans Oli, et inversement, Oli sans Bigflo ? Ils sont très proches : frères, collègues de travail, associés. Alors Bigflo et Oli envisagent-ils des carrières solo ? Ont-ils déjà songé à se séparer ? Visiblement, la question n'est pas à l'ordre du jour. Même si les deux frères se laissent volontiers un peu d'air. Bigflo le concède : "En grandissant et en prenant un peu d'expérience, on se laisse plus de liberté à deux." Oli approuve d'emblée : "Je viens de faire un morceau avec Calypso Rose qui est une grande artiste de musiques du monde. Je l'ai fait seul parce que j'avais rencontré son équipe et que Flo n'était pas là à ce moment là. Donc, on s'accorde de petits moments."

Bigflo a même déjà envisagé la forme que pourrait prendre cette évolution :"Je pense qu'un jour on fera un projet avec une partie Bigflo et une partie Oli. Je ne pense pas pouvoir faire un album totalement sans Oli : il me le faut au moins sur l'autre face du CD."

Oli est à peu près sur la même longueur d'ondes : "Pour l'instant et pour encore longtemps, on a envie de faire des projets à deux. On a le rêve d'un film commun. Donc, en fait, on reste ensemble. Il y a une crainte, on en parle dans l'album, parce qu'il y a eu quelques engueulades et quelques incompréhensions. Mais on a appris à vivre avec et même à le transformer en positif."

Bigflo n'hésite pas à plaisanter sur la question d'une éventuelle séparation : "C'est le syndrome Oasis, celui des frères Gallagher (qui se sont séparés et qui se sont brouillés, ndlr) : je les connais, ces deux-là on m'en parle à chaque fois. Là, je les connais, ils me font peur ! (rires)"

Prochaine étape toulousaine pour les deux frères, le Rose Festival qui doit se dérouler au nouveau parc des expositions Meett près des usines Airbus, les vendredi 2 et samedi 3 septembre. IAM et Ziak sont à l'affiche, en plus de Bigflo et Oli qui organisent l'événement. Encore une occasion pour eux, de célébrer leur musique, leurs origines et leurs amis.