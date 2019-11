Bigflo et Oli illustrent la Normandie avec des vaches dans leur dernier clip

Normandie, France

Bigflo et Oli : ça cartonne ! Après une tournée à succès à travers toute la France, les deux rappeurs toulousains ont sorti un clip avec leur chanson "Bienvenue chez moi" qui évoque différentes villes de France et la Normandie n'échappe pas à l'oeil amusé des deux frères. Ils ont choisi d'évoquer la Normandie à travers un champ de vaches. (et ils n'ont peut être pas tout à fait tort si on se réfère à l'actualité de ce mercredi 26 novembre avec cette vache qui a emprunté l'Autouroute A13 :-) ) Et ils parlent de Caen et de Rouen en ces termes :

J'suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages (ah ouais?)

Pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches (haha)

J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant

Un Havre de paix Caen j'suis passé par Rouen

Dans leur clip qui a déjà été vu à plus de 2 100 000 vues depuis le 14 novembre, les rappeurs évoquent Nantes, Brest, Rennes, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux.....et bien sûr Toulouse

Bigflo et Oli étaient passés en juin 2019 dans la Manche au festival Papillons de Nuit, dans l'Eure pour le festival Rock In Evreux, et en 2018 au festival Beauregard dans le Calvados.

à lire aussi Cidre, ciré jaune et maillot de foot : Bigflo et Oli célèbrent Brest et Rennes dans leur nouveau clip