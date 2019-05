PHOTOS - Bigflo et Oli ont réalisé leur rêve au Stadium de Toulouse

Bigflo et Oli ont mis le feu au Stadium de Toulouse ce vendredi soir malgré une pluie battante. Devant 30.000 personnes, les deux frères toulousains ont réussi leur coup.

"Sur la lune", un des morceaux de Bigflo et Oli.

Bigflo et Oli ont bravé la pluie. Un mot d'ordre ce vendredi soir : "La pluie, la pluie... On s'en bas les c******." Devenu un hit au fil de la soirée. Les deux frangins ont assuré deux heures de concert.

👍 Malgré la pluie, @bigfloetoli ont réchauffé tout le stadium de #Toulousepic.twitter.com/4uKrHJNk9j — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 24, 2019

"Personne ne se mettra entre nous"

Bigflo et Oli ont fait monter sur scène leur papa, Soprano ou encore Black M. Ils ont savouré "ce rêve d'enfance. Merci d'être sympa avec nous comme ça malgré la pluie. Quoiqu'ils en disent, personne ne se mettra entre nous."

Fiers d'être Toulousains. Ils ont bien sûr évoqué le Stade Toulousain, le Téfécé, la place Saint-Pierre, le lycée Saint-Sernin...

Le public conquis

A la sortie du Stadium, des cheveux trempés et beaucoup de sourires : "Incroyable !". "Trop bien. Plein d'émotion." "Ils ont donné de leur personne. Ils transmettent tellement de positif. La bonne relève de Nougaro", lâchaient les fans.

Bigflo et Oli remettent ça ce samedi soir au Stadium. 33.000 personnes sont attendues.

Le rappeur Soprano a fait une apparition remarquée. © Radio France - Julien Balidas