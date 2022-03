Bigflo et Oli annoncés au Crussol Festival 2022 en Ardèche

Bigflo et Oli qui sortent un nouvel album se produiront cet été au Crussol Festival. Ils se produiront le 7 juillet au soir. Cette annonce ce jeudi matin complète la programmation du festival. Zaz, fondatrice du festival, se produira le 8 juillet avec Danakil et Pongo. Le 9 juillet, ce sont Massilia Sound System et Gauvain Sers qui se produiront au théâtre de verdure.

La billetterie est ouverte sur crussolfestival.com