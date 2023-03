Bigflo et Oli seront en Mayenne cet été sur la scène du festival Au Foin de la Rue

La 22ème édition du festival Au Foin de la Rue est organisée à Saint-Denis-de-Gastines les 7 et 8 juillet 2023.

Les rappeurs Bigflo et Oli seront sur la scène du festival Au Foin de la Rue , le 8 juillet 2023. Les organisateurs de l'événement annoncent leur venue ce mercredi 22 mars. La programmation de la 22ème édition, qui se tiendra les 7 et 8 juillet, est désormais complète : au total, 20 artistes se produiront au Foin de la Rue cet été.

Sept derniers artistes annoncés

En dehors de Bigflo et Oli, les programmateurs du festival annoncent également ce mercredi 22 mars six autres noms d'artistes. Roland Cristal , Deli Teli, The Psychotic Monks, Brama, Von Bikräv, Star Feminine Band font partie de la 22ème édition d'Au Foin de la Rue.

Bigflo & Oli - Coup de vieux feat. Julien Doré

Autres têtes d'affiche : Hubert-Felix Thiéfaine et Jeanne Added

Les premières têtes d'affiches avaient été révélées début février. Les chanteurs Hubert-Felix Thiéfaine et Jeanne Added se produiront cette année à Saint-Denis-de-Gastines, tout comme les rappeurs Lorenzo et Luidji.