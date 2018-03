Toulouse, France

Ils avaient déjà rempli le Zénith de Toulouse en avril 2016... Cette fois, ils en remplissent trois, et peut-être quatre.

Bigflo et Oli, les frères rappeurs des minimes, rajoutent en effet une quatrième date à leur tournée.

Un concert au profit du Secours populaire

Leurs concerts du vendredi 13 avril, samedi 14 et dimanche 15 avril affichant complet, Oli a lancé après le concert à Pau "Et pourquoi pas un 4ème Zénith?!".

C'est donc chose faite, Bigflo et Oli seront aussi en concert le lundi 16 avril. Les places sont en vente depuis ce mercredi 28 mars. Tous les bénéfices seront reversés au Secours populaire 31.

Cette association est à côté de chez nous, on passait souvent avec nos parents devant. On donnait un peu de nos affaires. Et elle aide tout le monde. Et ils font des choses très concrètes, par exemple avec le Bikini, ils avaient offert plein de cadeaux de Noël. - Bigflo et Oli

En novembre 2017, les deux artistes avaient en effet déjà reversé les recettes de leur concert au Bikini, à Ramonville, soient tout de même 30 000 euros !

Déjà 35 000 places vendues à Toulouse

2 000 places ont été vendues en un jour pour cette date du 16 avril et ils espèrent en vendre au moins 5 000.

Au total, les deux rappeurs ont donc vendu 35 000 places sur quatre dates, puisque le Zénith de Toulouse, qui est l'un des plus grands de France, contient 11 000 places.

Quatre Zénith : du jamais vu (ou presque) à Toulouse

De mémoire d'habitué du Zénith, on n'avait jamais vu un(e) artiste enchaîner 4 Zénith à Toulouse, si l'on exclut les Enfoirés qui ont fait 7 dates.

Et Bigflo et Oli mesurent bien le défi...

Ce 4ème Zénith ça nous fait flipper ! Déjà les trois premiers on étaient pas sereins, mais bon ils sont complets. Et puis c'était un rêve d'en faire un. C'est plein d'émotions mélangées. - Bigflo et Oli

Des invités surprises seront sur scène chaque soir à Toulouse, promettent-ils.

Leurs concerts sont aussi complets au Zénith de Paris, de Montpellier ou encore Bordeaux et nul doute qu'ils feront aussi le plein dans les divers festivals où ils sont programmés (et notamment Montauban en scène, le 28 juin prochain). Ils préparent aussi un concert à New-York et à Londres.

Bigflo et Oli lors d'une conférence de presse le 28 mars 2018 à la Dynamo, à Toulouse... Là où ils ont fait leur tout premier concert! © Radio France - Clémence Fulleda

Un troisième album en préparation

Au total, 45 dates sont programmées entre le 30 mars et 8 décembre 2018 !

En tout cas, la tournée ne semble pas fatiguer les deux frérots. Ils ont bien quelques cernes, mais ils confient être en train de préparer un troisième album, car "cette tournée les inspirent". Ils sont donc en studio en même temps!

A priori, ce ne sera pas un album qui reprendra des enregistrements live de cette tournée, mais bien de nouveaux titres.

Et ils seront bien sûr attendus au tournant, d'autant que leur dernier single "Papa " enregistre près de 10 millions de vues.

Le Stadium : un regret

Avec 35 000 vendues, nul doute que Bigflo et Oli auraient rempli le Stadium... Mais faire un concert là-bas n'a pas été possible (apparemment on ne leur a pas facilité la tâche), à leur grand regret.

"Il paraît qu'il y a eu Michael Jackson, vous imaginez!", dit Bigflo, par ailleurs supporter du TFC. Le chanteur est en effet venu en 1992.