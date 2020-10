Un documentaire sort le 8 octobre sur Netflix, sur l'aventure des deux Toulousains. Dans "Presque trop", on suit le duo en coulisses, y compris lors des deux concerts au Stadium de Toulouse. L'occasion de décrypter avec un professeur de marketing l'importance du business, sur la scène et en dehors.

Bigflo & Oli et le marketing : "presque trop" ?

Disques, tournées, marque de vêtements, un festival annoncé, et bientôt un documentaire sur Netflix... Le succès du duo toulousain Bigflo & Oli surfe sur tous les supports possibles. Invité de France Bleu Occitanie ce mercredi 7 octobre, le professeur de marketing Laurent Bertrandias, de la Toulouse Business School, est revenu sur le succès monstre, et les produits dérivés.

"C'est fulgurant, mais ils sont talentueux, et ils maîtrisent parfaitement leur ascension" a ainsi estimé ce spécialiste, qui reconnaît "leur capacité à fédérer un public large. Un succès qui s'explique par des valeurs qu'ils transmettent en mettant en avant leur famille et leur territoire". Laurent Bertrandias pense d'ailleurs que revendiquer d'être Toulousain, "c'est une des clés de leur authenticité (...) ça les rend plus crédibles".

Quant au documentaire Netflix, "il vient établir leur légitimité (...) et leur permet de s'installer comme des véritables stars dans le paysage de la musique française".

Du business oui, mais bien fait

De manière générale, "ce sont des businessmen, mais ils appliquent des techniques assez communes dans le milieu de la musique, en particulier dans le milieu du rap. Mais eux, ils le font extrêmement bien. Leur communauté est extrêmement large, sur Instagram, sur Youtube (près de 3 millions d'abonnés), ils sont très présents sur Twitter également. Ce capital communautaire est considérable, et aujourd'hui ça leur permet d'étendre leur empire en lançant des marques, en nouant des partenariats (...). Et pour ces marques partenaires, c'est très important de s'associer aux valeurs véhiculées par Bigflo & Oli : authenticité, crédibilité, simplicité."

Quant à la pause de deux ans que les deux frères toulousains s'imposent, elle leur permettra de se reposer après des années à 100 à l'heure. Mais selon Laurent Bertrandias, il s'agit de "ne pas se faire oublier, mais se faire désirer".