Bigflo & Oli ouvrent leur boutique de vêtements "Visionnaire" à Toulouse

La boutique de Bigflo et Oli est située place Roger Salengro, au centre-ville de Toulouse

C'est sous une chaleur de plomb qu'ouvre ce mercredi la boutique de Bigflo et Oli en plein centre de Toulouse. Les rappeurs toulousains ont créé, il y a cinq ans, leur marque de vêtements et d'accessoires "Visionnaire" et rêvaient d'avoir une vraie boutique. Le rêve se réalise en ce printemps 2022. La boutique ouvre au 23 rue des Puits Clos à Toulouse, juste derrière la rue d'Alsace-Lorraine.

Elle a été inaugurée mardi par Bigflo et Oli qui prévoient également d'être sur place ce mercredi. Depuis octobre dernier, la marque est partenaire officiel du TFC (Toulouse Football Club) qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine.

Après deux ans de silence, Bigflo et Oli ont récemment annoncé la sortie de leur quatrième album "Les autres, c’est nous". Il sera entièrement dévoilé le 24 juin prochain, les frères toulousains seront en concert à l’Accor Aréna à Paris.