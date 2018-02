Le festival Ecaussystème annonce deux nouveaux noms pour sa 16ème édition prévue fin juillet à Gignac, dans le Lot. Bigflo & Oli viennent enrichir l'affiche, ainsi que les jamaïcains Protoje and the Indiggnation.

Lot, France

Les affiches des festivals d'été continuent de se dévoiler progressivement. Ce jeudi, le festival Ecaussystème a ainsi annoncé la venue de deux nouvelles têtes d'affiches pour 16è édition, prévue du 27 au 29 juillet à Gignac, dans le Lot, à la frontière avec la Corrèze. Lors du concert d'ouverture les spectateurs pourront applaudir le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli. Les jamaïcains de Protoje and the Indiggnation se produitons le lendemain. Ce jeune chanteur et son groupe de musiciens sont considéré comme les fers de lance du reggae contemporain.

Pour la soirée de clôture, la venue de suprême NTM avait déjà été annoncée. D'autres artistes seront dévoilés dans les prochaines semaines pour compléter l'affiche.