Choucroute et cathédrale : Bigflo & Oli s'arrêtent à Strasbourg dans leur dernier clip

Strasbourg, France

"Je suis allé à Strasbourg, je suis revenu avec du kouglof sous le coude. C'est fou, j'ai encore dans la bouche le goût de la choucroute." Dans leur chanson Bienvenue chez moi, sortie en novembre 2018, Bigflo & Oli rendaient hommage à l'Alsace et aux villes de France, de Belgique et de Suisse qui ont marqué leur tournée, en jouant volontiers sur les clichés. Un an après, les chanteurs toulousains dévoilent le clip de ce titre qui a rencontré un énorme succès.

Après deux minutes de clip, où l'on voit s'enchaîner les images de Bordeaux, de la Normandie, de Lille, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, de la Bretagne, de Paris et Montpellier, Biglo & Oli s'attablent à à Strasbourg, à la Petite France. Kougelhopf et choucroute au menu, les deux frères vantent ensuite au pied de la cathédrale "les charmes des limites de l'Hexagone". "J'écris cette phrase avec la plume d'une cigogne", concluent-ils.