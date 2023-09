Bilal, jeune Maubeugeois, fan absolu de Cloclo est devenu B-Claude pour faire revivre un peu son idole

Quand on rentre dans l'appartement de Bilal on est accueilli dès le hall par Cloclo avec ses affiches, photos à côté desquelles on trouve aussi les affiches des spectacles du jeune homme.

Il a découvert son idole quand il avait 10 ans à la chorale, la maîtresse lui fait écouter Magnolia et c'est une "révélation". Il rentre chez lui et il saute sur l'ordinateur de ses parents pour découvrir qui est ce Claude François*, "je suis tombé amoureux de son personnage et de ses chansons".* Et comme le gamin aime chanter depuis toujours il commence à apprendre les plus de 300 titres du chanteur, même les moins connus qu'il a envie de faire découvrir au public.

Qui dit cloclo dit danse aussi, mais comme les tenues pailletées de son idole, la danse c'est pas vraiment son truc, il préfère se concentrer sur le chant pas l'imitation, il se limite à quelques pas mais il a quand même parfois des Claudettes pour ses spectacles.

Bilal qui adore aussi l'époque de Claude François, il est fan des années 60-70 "l'univers musical qui 'était magnifique, peut-être le style vestimentaire, le mode de vie des gens, une liberté de s'exprimer, une grande liberté de tout en fait c'était vraiment fabuleux".

Dans son "petit musée "de Cloclo, des morceaux de chemise et même une mèche de son idole

Au fil des années le jeune homme accumule les vinyles, cd de son idole, mais comme tout bon fan absolu il lui fallait des petits bouts de lui, alors tous les ans ou presque il va aux enchères des variétés françaises dans la grande maison Drouot à Paris pour dégoter des pièces comme cette chemise de satin rose ou ces bouts de chemise arrachés par des fans " c'est des reliques du personnage et je m'approche un peu de son univers"

On lui a même offert une mèche de cheveux qui vient aussi de chez Drouot, sa plus belle pièce " ça vient de lui, c'est son ADN c'est le Saint Graal pour un fan de Claude François". D'ailleurs, elle est placée dans un cadre lui même enfermé dans une armoire en verre.

Vitrine dédiée à Claude François dans l'appartement de Bilal © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le petit Maubeugeois est très vite repéré par un producteur belge Promo Spectacles Enzo celui entre autres de Franck Michael, et très vite le fan de s'offre un fan club avec plus de 3000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux avec même des habituées qui viennent le voir à chaque fois et lui demandent même des autographes et des photos "ça m'encourage à en faire toujours plus" lance le jeune homme.

Pour retrouver les dates de concert de Bilal rdv sur sa page facebook B-Claude officiel.