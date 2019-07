VIDÉO | Bilan mitigé (pour l'instant) du parc de mini-tanks à Arquenay

Arquenay, France

C'est le seul parc de loisir de ce genre en France. Près d'Arquenay à vingt minutes de Laval, un parc de loisirs avec des mini-tanks est ouvert depuis quatre mois. Le principe est le même que pour le Laser Game avec des capteurs installés sur le canon des chars d'assaut. Ils pèsent plus de 500 kilos mais sont de petites tailles (deux mètres de long environ).

D'après Arnaud de la Pastellière, directeur du bois de Bergault, le succès est pour l'instant relativement modeste. "Le bilan est de toute façon mitigé à l'heure actuelle. Il y a des belles journées et des moins bonnes, mais on est prudent sur ce bilan car il faut attendre la fin de l'été. La clientèle repart d'ici satisfaite en tout cas" explique-t-il. Ces batailles de minis-tanks ont eu voix au chapitre dans plusieurs médias nationaux depuis le mois de mars et en début de semaine, quatre youtubeurs et influenceurs sont venus croiser le fer dans les bois. Comme l'angevin Amixem et ses 5 millions d'abonnés.

Certaines personnes viennent de loin pour jouer aux apprentis soldats en Mayenne. "On a eu des gens de Clermont-Ferrand, de Paris, de Haute-Savoie. Des personnes ne se donnent aucune limite pour assouvir leur passion" observe Arnaud de la Pastellière. Ces combats de tanks coûtent 160€ l'heure et il vaut mieux y aller à quatre ou six personnes.