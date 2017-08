Bilan plutot positif pour les professionnels du tourisme dans l'Yonne

Globalement, malgré la météo un peu décevante du mois d'aout, les professionnels parlent d'une bonne saison.Grâce notamment à une bonne avant-saison (en mai et juin) et grâce au retour de la clientèle européenne en été (les belges, les hollandais, les allemands notamment).

L'été 2017 : un été à oublier pour les parcs aventures ou les prestataires d'activités de plein air comme AB Loisirs, la base de Saint Père Sous Vézelay qui loue des canoés sur la Cure -10 à 15% de fréquentation selon Jean-Philippe Charbonnet, le co-gérant. Et c'est essentiellement à cause de la météo:" C'est vrai que par rapport à çà,la fréquentation a été faible même s'il y a eu de belles journées. On aurait aimé avoir plus de soleil, les touristes ont un peu tardé."

Même constat au camping Les Platanes à Charny. Une installation "3 étoiles", avec une piscine et beaucoup d’activités mais quand le temps n'y est pas, c'est peine perdue déplore Marc Colas, le gérant: "Tout ce qu'on pourrait qualifier d'arrivées spontanées,( les gens qui se disent on va partir 3 jours vu la météo ou on va s'arrêter ici 2 jours au retour,) ces gens là voyageaient en une traite . Ce qui nous sauve, c'est d'avoir fait une bonne avant saison, comme au 1er mai où on affichait complet."

Mais les professionnels du camping et des loisirs de plein air de l'Yonne ne s'avouent pas vaincus. Ils misent désormais sur un beau soleil en septembre pour se refaire.

A Guédelon, on estime que la fréquentation a bondi de 15 à 20% cet été par rapport à l'an dernier.

A Auxerre, les hôteliers sont plutôt satisfaits. Et on a le sourire également à Noyers Sur Serein. Depuis le passage dans l'émission "Le village préféré des français" il y a trois ans, la commune est vraiment devenue un haut-lieu touristique du département.Et les commerçants ne s'y trompent pas. Yazmhil Corman, créatrice de maroquinerie avec son mari, constate une belle fréquentation cet été, malgré la météo parfois un peu chaotique: " On a eu beaucoup de monde, des français, beaucoup de hollandais, de belges d’allemands et pour la première fois des espagnols. La com commence à porter ses fruits."

Les touristes flânent dans les ruelles, s’arrêtent pour un café, un verre de vin et un repas. Et restent même parfois plusieurs jours sur place. Pour Pierre Paillot, gérant du restaurant "Les Millésimes", les efforts des associations et des commerçants ont enfin payé: " J'ai connu Noyers à une période sans possibilité de se restaurer.il y a eu des créations de chambres d'hôtes, soutenues par des reportages à la télé, ça rappelle aux touristes qu'ils sont les bienvenus ici."

Preuve du dynamisme retrouvé : les maisons à vendre dans le cœur historique trouvent enfin preneurs. Et de nouveaux artisans d'art s'installent dans le village.

