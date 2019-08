Bilan tourisme 2019 : la Bretagne a fait le plein cet été

L'été 2019 a été magnifique en Bretagne, et dans tous les secteurs. Les hôteliers, commerçants, sites touristiques ont le sourire. Malgré la météo capricieuse pendant les trois premières semaines d'août, et un mois de juillet caniculaire, les touristes étaient très nombreux dans la région.

Le mois de juillet caniculaire et le temps capricieux de mois d'août ont étrangement dopé le tourisme en Bretagne. Les professionnels bouclent un été 2019 digne des plus belles saisons, et dans tous les secteurs : campings, commerçants, sites touristiques en plein air, aquariums...

Jusqu'à 10.000 visiteurs en une journée pour Océanopolis

Beaucoup prennent comme référence le très fructueux été 2017. Et à une semaine de la fin, la saison 2019 promet un bilan tout aussi beau. L'aquarium Océanopolis, à Brest, a enregistré au mois d’août, dans la même semaine, deux pics à plus de 10.000 visiteurs. Ces journées se comptent sur les doigts d'une main depuis la création de l'aquarium.

Hausse de la fréquentation de 20% chez Armor Lux

Le mois d'août a aussi été éblouissant pour les boutiques Armor Lux. Ça se vérifie souvent dans les stations balnéaires : dès que la pluie s'invite à la fête, les magasins se remplissent. Au total, l'enseigne enregistre une hausse de la fréquentation de 20% par rapport à l'été dernier. Les boutiques n'ont pas désempli, confie Jean-Guy Le Floch, patron de la marque.

Multiplication des épisodes de canicule : plus de touristes en Bretagne

Certains jours, le site de la Pointe du Raz a envisagé de renvoyer des visiteurs car le parking était complet, et le site plein à craquer. Habituellement, concèdent les professionnels, les belles saisons c'est plutôt un an sur deux. On se rappelle volontiers les étés 2015, 2017, et bientôt 2019. Mais ils sont très optimistes pour l'année prochaine. Les canicules a répétition pourraient faire venir encore plus de monde en Bretagne en 2020, explique Bruno, directeur délégué du grand site de France Pointe du raz.

Les souvenirs de Bretagne

Les souvenirs de Bretagne

Et ce n'est pas fini ! Depuis plusieurs années, la dernière semaine du mois d'août est de plus en plus prisée par les vacanciers. Après ça ce sera la rentrée scolaire, il est temps d'accrocher les cartes postales sur le réfrigérateur et de ranger dans les placards tous les souvenirs qu'on a ramené de ses vacances. Mais qu'est-ce que les touristes ont pris dans leurs valises, après leur escapade bretonne ?