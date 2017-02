Bilan touristique 2016 en Alsace : 20 millions de visiteurs malgré la menace terroriste

Malgré la menace terroriste, le bilan touristique de l'année 2016 publié par l'Agence d'attractivité d'Alsace est excellent, avec 20 millions de visiteurs, un nombre en augmentation de 2% par rapport à 2015. Aujourd'hui, l'Agence veut développer la marque "Alsace" et miser sur les marchés lointains.

Le bilan touristique alsacien sur l'année 2016 vient d'être présenté par l'Agence d'attractivité d'Alsace, un bilan excellent malgré le contexte de menace terroriste : près de 20 millions de visiteurs ont découvert notre région, c'est 2% de plus qu'en 2015. Ces 20 millions de visiteurs ont passé 27 millions de nuit sur place : c'est là aussi 2% de plus qu'en 2015.

Aujourd'hui, la priorité, c'est de faire les yeux doux aux touristes étrangers et de faire connaître la marque Alsace sur la scène internationale, car quatre touristes sur dix accueillis en Alsace en 2016 viennent de l'étranger. A Noël, par exemple, notre région a été prise d'assaut par les Américains, les Chinois et les habitants du Proche et Moyen-Orient. Le nombre de touristes chinois a notamment augmenté de 81% par rapport à 2015.

Mettre la priorité sur les marchés lointains

Des scores non négligeables que l'Agence d'attractivité d'Alsace entend développer, en mettant la priorité sur ces marchés lointains. L'Alsace, c'est du tourisme haut de gamme, pas du tourisme de masse : c'est le message à transmettre aux visiteurs potentiels via des partenariats avec des "tours operators" ou des événements culturels.

En janvier, un festival gastronomique a eu lieu en Israël, deux autres se tiendront au Bahreïn et aux Etats-Unis. L'Agence s'est même lancée un défi : l'Alsace aura conquis le coeur des Australiens avant la fin de l'année.