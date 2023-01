Bilan touristique en demi teinte pour Dieppe entre Noël et Nouvel An

Cette année, sur Dieppe même, les touristes étaient un peu moins nombreux confirme Clotilde Babka, pour elle, la coupable principale est la météo pluvieuse de ces vacances mais "sur l'agglomération de Dieppe maritime, on constate que c'est stable. Donc ça nous permet de supposer que les touristes sont peut être allés un peu plus davantage vers les campagnes, les villages."

ⓘ Publicité

Une baisse à relativiser donc, surtout que les touristes sont restés un peu plus longtemps que d'habitude : " quand on regarde la durée moyenne du séjour, elle est en hausse cet hiver, on constate que les vacanciers vont rester plus longtemps. Ce qui fait qu'on observe une hausse significative du nombre de journées touristiques passées sur la destination. On est à 5 % de plus qu'en 2021."

Quant à la provenance des touristes, Clotilde Babka n'a pas eu de surprise "c'est essentiellement une clientèle de proximité. Et dans le top trois des clientèles françaises sont donc les Normands. Ensuite, on a l'Ile de France et les Hauts de France." Quant aux étrangers, c'est le grand retour de nos voisins anglais : "l'année dernière, le top trois, c'était les Belges, les Allemands et les Pays bas. Cette année, les Anglais sont sortis en force avec la réouverture des frontières certainement, ils sont à plus 33 % de la clientèle étrangère. "