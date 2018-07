Occitanie, France

"La 34ème édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier s'achève sur un bilan très positif, en dépit de la concurrence de la Coupe du Monde de Football durant la première semaine du Festival" selon Jean-Pierre Rousseau, le directeur du festival, très satisfait de cette édition 2018 qui s'est déroulée dans 50 villes et 70 lieux de la région Occitanie. 58 concerts ont été enregistrés et diffusés par Radio France en direct ou en différé.

Le ballon rond n'a pas fait trop d'ombre au festival

"L'opération #Scarlatti555 a été une réussite exemplaire" se félicite Jean-Pierre Rousseau. Elle a consisté à proposer l’intégrale des sonates de Domenico Scarlatti en 35 concerts donnés dans des lieux patrimoniaux de toute la région.

Hors de cette série, 138 événements étaient programmés. La fréquentation est en hausse de 5% malgré la concurrence de la Coupe du Monde de football qui a été très perceptible entre le 9 et le 15 juillet et notamment pour les spectacles "Garde républicaine" et "Douce France", les soirs de demi-finale et de finale.

70% des spectacles gratuits

Sur la totalité des 173 événements (musique symphonique, jazz, musiques du monde, baroque, musique électronique...) qui ont attiré 104.000 spectateurs, 70% étaient gratuits. Dans la Métropole de Montpellier, la fréquentation est stable : près de la moitié des concerts affichaient complet.

Il y a aussi les retombées économiques : 2016 nuitées d'hôtel par exemple, pour les orchestres et les chœurs, 1702 nuitées pour les solistes, journalistes et étudiants. Le budget global est de 3.830.000 euros (dont 62% venant de la Région Occitanie), dont près d'1.500.000 euros de dépenses artistiques.