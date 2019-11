Billetterie Le Mans FC - PSG : beaucoup de déçus dans les points de vente pris d'assaut

Les 2 000 nouvelles places mises en vente ce lundi 25 novembre pour le match de coupe de la Ligue entre Le Mans FC et le PSG sont parties en une heure et quart. Dans les vingt-sept points de vente ouverts, où une panne générale n'a rien arrangé, beaucoup de clients sont repartis déçus.

Sarthe, France

Au Leclerc d'Allonnes, près du Mans, ils étaient plusieurs centaines à faire la queue ce lundi matin, à 10 h. Objectif : décrocher le précieux sésame pour le 1/8e de finale de coupe de la ligue entre Le Mans FC et le PSG. Mais au bout d'une heure et demie d'attente, dont un long moment pour cause de panne de la billetterie, seuls quelques dizaines de clients sont repartis avec un billet.

"On est satisfait mais c'est le parcours du combattant, raconte Christophe, arrivé sur place dès 8 h, il faut de la patience et un peu de chance aussi. Là, j'ai cru que c'était mort et finalement on a réussi. J'ai un copain qui est arrivé au MMArena à 9h, il a pu être servi. La semaine dernière, j'étais au Super U d'Arnage, ils n'ont pas pu en vendre une seule... C'est la loterie !"

Quelques personnes ont réussi à obtenir le précieux sésame au centre Leclerc Allonnes © Radio France - Ruddy Guilmin

Quelques dizaines de places pour des centaines de clients

À l'ouverture de cette nouvelle séance de vente, le Leclerc d'Allonnes a pu vendre sept places... Puis plus rien pendant trente minutes ! La faute à une panne survenue sur l'ensemble des 27 points de vente (dix-neuf magasins partenaires et huit guichets au MMArena) : "Compte tenu de la très forte demande au même moment, un problème technique avec notre prestataire est survenu, confirme Le Mans Stadium, en charge de la partie technique de la billetterie. Le problème technique a pu être résolu et les réservations ont pu reprendre."

Mais avec 27 guichets ouverts pour 1 500 places (500 autres mises en vente sur internet sont parties en quelques minutes), il n'y avait donc que quelques dizaines de billets disponibles à chaque guichet. Au Leclerc d'Allonnes, des centaines de personnes sont reparties bredouilles, à l'image de Teddy, 44 ans, qui était pourtant là dès 8 h : "On va pas faire une émeute de toute façon, donc vaut mieux le prendre avec le sourire mais j'ai quand même l'impression que c'est au compte-goutte et très mal organisé. Franchement, on est un perdu dans tout ça." Et pour certains, pas question de retenter leur chance lors de la prochaine vente, mercredi : "On voulait y aller pour les enfants, mais tant pis. On le regardera à la télé."

De nombreux internautes ont également exprimé leur incompréhension face à des situations compliquées dans différents points de vente :

Combien de places reste-t-il vraiment ?

Alors qu'une seule autre session de vente est prévue mercredi matin, à partir de 10 h, pour le pack PSG + Orléans, beaucoup de personnes s'interrogent sur le nombre places restant et sur le nombre restreint de places mises en vente pour le grand public.

Mais comme nous l'expliquions dans un précédent article, le club ne peut pas mettre en vente 25 000 places. Car de nombreux sièges sont déjà réservées ou vendus :

Les 3000 abonnés du club ont chacun pu acheter deux places = 6 000 places vendues

du club ont chacun pu acheter deux places = vendues La Ligue Professionnelle de Football a bloqué 2 000 places

a bloqué 1 900 places sont réservées aux supporters du PSG

sont réservées aux 200 places sont bloquées pour le PSG et ses partenaires

sont bloquées pour le Les 300 jeunes de l'école de foot du club ont pu bénéficier d'une place, plus une autre pour un accompagnant, soit 600 places

ont pu bénéficier d'une place, plus une autre pour un accompagnant, soit Une centaine de places est réservée aux PMR (personnes à mobilité réduite)

(personnes à mobilité réduite) 70 places sont réservées aux journalistes en tribune de presse

Avant la mise en vente pour le grand public, 10 870 places minimum sont donc déjà indisponibles. Sur les 24 877 disponibles, il en reste donc au mieux 14 007. Pour le moment, 6 000 places ont été annoncées à la vente en trois sessions. Il en resterait donc environ 8 000. Le Mans FC en préserve certes une partie pour ses partenaires... Alors, combien de places ont déjà été attribué ? Existe-t-il une réserve ? Et surtout, le club remettra-t-il en vente d'autres places à l'approche du match ? Pour le moment, le mystère reste entier... Le Mans FC, qui estime la demande totale à "70 000 places" se borne à expliquer qu'il n'y en aura pas pour tout le monde... Tout en précisant qu'un "point sera fait dans le courant de la semaine sur l’évolution du nombre de précieux sésames encore disponibles."