Poupette est une jolie petite rouquine aux grands yeux verts et qui aime bien s'amuser. Mais les gamins du quartier se tiennent à l'écart car Poupette a un gros défaut, elle est fâchée avec l'hygiène. A tel point qu'on l'appelle "Poupette qui rote et qui pète"!

Poupette est née de l'imagination fertile d'une habitante de Loison-sous-Lens dans le Pas-de-Calais. Cette quadragénaire pétillante a toujours eu un faible pour la lecture, mais aussi pour l'écriture. Sabine Cachart avait une vingtaine d'années quand elle s'est essayée pour la première fois à la rédaction d'un livre.

Elle a d'abord écrit deux livres pour ados dont le personnage principal est aveugle et mène des enquêtes dans des mondes parallèles. Corentin et le royaume des ombres et Corentin et le grimoire de Natula. Puis, pour les plus jeunes, il y a eu Philibert le chat qui sait tout faire, et Eglantine la petite sorcière qui s'ennuie. Bienvenue donc à Poupette !

C'est l'histoire d'une petite fille qui est fâchée avec l'hygiène et les bonnes manières !

Poupette aimerait bien aller jouer au ballon avec son voisin Séraphin et ses copains, mais ils prennent la fuite dès qu'elle arrive ! Il faut dire que la fillette se laisse facilement aller aux mauvaises manières. "Alors grâce à l'aide de Séraphin et quelques messages bien glissés, la fillette va réapprendre l'hygiène", explique Sabine Cachart.

De nouvelles aventures de Poupette ?

Et Poupette pourrait connaître d'autres aventures, parcourir la France ou le monde et devenir un personnage récurrent. Pour ce premier opus, Sabine Cachart qui est titulaire d'un diplôme d'illustratrice a conçu elle-même la représentation de son petit personnage, mais en 3D : chaque illustration fait l'objet d'un collage de différents matériaux de récupération, du tissus, de la feutrine, des morceaux de cuir ou de carton.

Chaque illustration peut prendre jusqu'à 20h de travail...

Les cartons de préfiguration des illustrations de l'ouvrvrage © Radio France - Claire Mesureur

Les montages sont ensuite scannés avant impression ce qui donne plus de relief à l'image. Et les toutes premières aventures de Poupette sont à retrouver sur la page Facebook de Cathares Editions.