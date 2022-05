EN IMAGES – Les plus belles pièces de l’exposition Champollion à la Bibliothèque de Grenoble

Jean-François et Jacques-Joseph Champollion étaient bibliothécaires de la Ville de Grenoble au début des années 1810. Deux siècles plus tard, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine leur rend hommage, tout particulièrement au travail de Jean-François Champollion, premier homme à avoir déchiffré les hiéroglyphes.

« Pendant quelques années, ils gèrent, dirigent la bibliothèque municipale, participent à l'enrichissement des collections et puis surtout, enrichissent par leurs ouvrages les collections de la bibliothèque. Donc, il y a un lien très fort entre les frères Champollion et Grenoble », a déclaré Isabelle Westeel, directrice des bibliothèques de Grenoble, invitée de France Bleu Isère.

Au mur, des reproductions de dessins et d'hiéroglyphes ramenés d'Égypte par Jean-François Champollion. © Radio France - Léo Aguesse

Des œuvres « très visuelles », assemblages de « planches de dessin ramenées d’Égypte. »

« Nous avons conservé la correspondance des deux frères, des imprimés et publications, des estampes et même des documents que Jean-François Champollion a consultés et annotés de sa main lorsqu’il travaillait à la bibliothèque », explique Floriane Vanec, responsable de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Estampes et publications des frères Champollion sont dévoilées au public. © Radio France - Léo Aguesse

Les principaux ouvrages de l’exposition ? Monuments de l’Egypte et de la Nubie ou encore Grammaire égyptienne, des publications posthumes du célèbre égyptologue, publiées par son frère Jacques-Joseph. Floriane Vanec évoque des œuvres « très visuelles », assemblages de « planches de dessin ramenées d’Égypte. » Une reproduction de la pierre de Rosette, qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes, est également présentée.

Reproduction de la pierre de Rosette, qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes © Radio France - Léo Aguesse

Une « scénographie très réussie »

À la sortie, les visiteurs sont conquis. Jean-Pierre Machot, président de la Maison des Arts Plastiques de Grenoble et de l’Isère, salue une « scénographie très réussie » et « un côté synthétique qui permet d’avoir une vision claire de ce qu’était la recherche de Champollion sur l’Égypte ancienne. »

Sur les murs du musée, des reproductions de dessins ramenés d'Égypte par Jean-François Champollion. © Radio France - Léo Aguesse

Autour de l’exposition sont présentés un programme de visites guidées, de conférences ou encore d’ateliers de découvertes de l’archéologie et des hiéroglyphes.

L’exposition est ouverte du mardi au samedi de 13h à 18h, aux adultes comme au jeune public. L’entrée est gratuite.

Des visites guidées de l’exposition sont proposées tous les samedis à 16h30, du 14 mai au 20 août. Réservations conseillées au 04 76 86 21 00 ou à bm.etude@bm-grenoble.fr. Plus d’informations sur le site de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.