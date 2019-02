Un vigneron savoyard veut organiser le Plus Grand Apéro du Monde en Montagne au sommet du Mont Granier

Les Marches, France

Comment fêter dignement et dans la bonne humeur les 140 ans d'un domaine viticole ? Jérémy Dupraz et son frère, Marc, vignerons sur le domaine familial Dupraz à Apremont, sur les contreforts du Granier, ont choisi de voir en grand : le dimanche 12 juillet 2020, ils organiseront le Plus Grand Apéro du Monde en Montagne. Pour y parvenir et être inscrit dans le livre Guiness des records, il faut réunir au moins 3.500 personnes. Du coup, pourquoi pas cinq mille ? Et c'est parti pour organiser cette fête avec impression de tee-shirts, préparation de paniers garnis et diffuser l'invitation sur une page Facebook.

L'invitation pour le Plus Grand Apéro du Monde - Page Facebook de l'événement

Retenez déjà votre dimanche 12 juillet dans un an et demi : vous pourrez venir en famille pour la journée, ou la veille pour un bivouac, apporter l'apéritif de votre choix. _"_Le plus important, dit Jérémy Dupraz, c'est de venir avec quelque chose à partager puisqu'un apéritif, ce n'est jamais tout seul." Alors ? Partant ?