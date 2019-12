Black Eyed Peas, PNL, Deluxe et Tryo à l'affiche de Garorock 2020 à Marmande

Marmande, France

Les organisateurs de Garorock ont dévoilé ce mardi 3 décembre une partie de la programmation du festival qui se déroule du 25 au 28 juin 2020 à Marmande.

Parmi les premiers noms annoncés : PNL, Martin Garrix, Black Eyed Peas, Disclosure, The Lumineers, Tryo, Deluxe, Ninho, Rilès, Worakls Orchestra, Odezenne et Koba Lab.

La billetterie pour les Pass trois et quatre jours a ouvert à 10 heures ce mercredi-matin.

Le phénomène PNL

Les deux frères s'arrêtent donc dans le Lot-et-Garonne en juin prochain. Ils viennent d'annoncer une grande tournée à travers la France en 2020. Après Marmande, PNL sera en concert aux Francofolies de la Rochelle le 13 juillet 2020.

PNL est troisième dans la liste des artistes les plus écoutés en France sur la plateforme Deezer. Les deux frères Ademos et NOS sont même deuxième dans le TOP 10 des artistes les plus écoutés en France en 2019 selon l'autre plateforme Spotify.

Black Eyed Peas sans Fergie

Les Black Eyed Peas sont à l'affiche de Garorock l'été prochain et sans la chanteuse Fergie. Le groupe originaire de Californie a été en tête des hits parades dans les années 2000 avec notamment "Let's Get it Started" ou encore "I Gotta Feeling" en 2009.

Tryo, Deluxe et Odezenne

Le groupe Tryo qui vient de sortir une nouvelle version de "l'Hymne de nos campagnes", succès de 1998, sera sur la scène de Garorock. Le groupe Deluxe revient à Marmande, les artistes d'Aix-en-Provence était déjà venu en 2016. Le groupe bordelais Odezenne est également annoncé.