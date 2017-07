Blagnac : ambiance de fête foraine pour le départ du Tour de France

Blagnac était le cœur du Tour de France ce samedi matin. Jusqu'à 30.000 personnes sont venues assister au départ de la 14ème édition de la Grande Boucle en direct du Parc des Ramiers.

Cinq ans après, Blagnac accueille un départ du Tour de France. Plus précisément au Parc du Ramier où 30 000 spectateurs étaient attendus hier autour du Village Départ en bord de Garonne et à deux pas du centre-ville.

Les alentours du Village Départ avaient des allures de marchés avec les stands de toutes les marques présentes sur le Tour. © Radio France - Stéphane Garcia

Et pour l'occasion, les spectateurs avaient la possibilité de participer à de nombreuses animations. Comme par exemple l’exposition rétrospective des 120 ans du Guidon Sprinter Club Blagnacais. Le club a permis l’éclosion de nombreux talents comme Laurent Jalabert, Frédéric Moncassin et David Moncoutié. Il y avait également des initiations culinaires et des dégustations, une piste de BMX, un stand d’Aeroscopia et de quoi se ravitailler et de quoi contenter tous les spectateurs. "Je ne suis pas fan de vélo mais je trouve l’événement sympa, convivial, raconte Sylvain. Et le fait qu'il passe par chez nous évidemment que ça fait un petit quelque chose."

Des Blagnacais en fête au moment d'accueillir le départ de la 14ème édition du Tour de France. Copier

La caravane publicitaire de la Grande Boucle est, elle aussi, très attendue au bord des routes. © Radio France - Stéphane Garcia

Au moment du passage de la Caravane du Tour, à 11h, une personne en larme dans la foule. Christine, 48 ans, venue de Carcassonne pour admirer sa fille hautesse sur la Caravane : "Elle dit bonjour à tout le monde, elle danse, elle est heureuse et moi ça me fait pleurer, mais c'est génial."

Après le départ de la course donné à 13h le parc du Ritouret à ouvert ses portes pour accueillir le public qui souhaitait vivre l'étape, retransmise sur écran géant. Tout l’après-midi, le parc a accueilli également des démonstrations de BMX, des bandas, des concerts... A 22h45 un feu d'artifice a même été tiré sur le lac.