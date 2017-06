Blagnac : l'élite française du baby-foot se retrouve ce week-end

La ville de Blagnac a été sélectionnée pour accueillir les championnats de France de football de tables, les samedi 10 et dimanche 11 juin. 35 Haut-Garonnais y participent.

La crème du baby-foot est ce weekend à Blagnac. Ce samedi à partir de 9h et jusqu'à 23h. Plus de 205 joueurs réunis à Blagnac à la patinoire Jacques-Raynaud (entrée gratuite), prêts à s'affronter pour 11 titres. Le plus jeune concurrent a 9 ans, le plus âgé 65.

Cela faisait une vingtaine d'années que la ville n'avait plus organisé les championnats de France de baby-foot. Mais parlez plutôt de football de table. "C'est un vieux jeu, mais un nouveau sport", voilà la devise de Maxime Blin, vice président de la Fédération française et organisateur de l’événement : _"Techniquement, de pouvoir maîtriser ces petits bonhomme et cette petite balle jaune, ce sont des heures d'entrainement. Quand on finit un match, encore plus une compétition, on est rincés. Et puis il y a une part de stratégie, de logique, qui fait que cela ressemble un peu à une partie d'échec."Comme chaque tennisman a sa raquette, chaque joueur de baby à ses poignées : "La barre est à nue et les joueurs avec des poignées de formes différentes, du grip ou non, avec ou sans gant, etc."_

Même pour les 50 tables de la patinoire de Blagnac il y a des standards précis explique Jérome Colomas, 54 ans : "L'ensemble fait 110 kilos. Les pieds des joueurs sont polis, les bois sont bien collés pour que ça rebondissent correctement et le tapis est d'une épaisseur spécifique pour que la balle est la bonne vitesse."

Du côté des Toulousains, on mise gros avec 35 inscrits. C'est le cas par exemple de Clémentine Thomar, elle a 22 ans, elle est en 3ème année à la faculté de droit à l'arsenal. Elle est double championne du Monde en double féminin et championne de France en titre mixte.