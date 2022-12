Blain : un bilan annuel encourageant pour le cinéma associatif

Il y a eu moitié moins d'entrées au cinéma associatif de Blain en 2022 comparé à 2019. Sans contexte, on pourrait croire à une année catastrophique mais c'est pourtant un bilan positif pour l'association : il y a eu environ 19 000 entrées, soit 30% de plus que l'année dernière et ce malgré une fermeture pendant cinq semaines pour travaux.

"On n'a qu'une seule salle mais on en est fier"

"On est fier parce que l'on a reçu au mois de mai Patrice Leconte qui est venu faire une journée spéciale, raconte Nathalie Nicole, co-présidente de l'association du cinéma. Il nous a fait un compliment sympa puisqu'il a dit que ça n'est pas une salle comme il pensait voir, c'est une très belle salle avec une bonne acoustique."

La salle de presque 300 places s'est surtout remplie en ce mois de décembre, porté par Avatar 2. Le film américain est un carton ici comme au niveau national. L'autre grande réussite au box office de Blain cette année, c'est "Maison de retraite" avec Kev Adams.

