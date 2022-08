Blain : une reconstitution historique devant le château de la Groulais, 78 ans après la Libération

L'histoire prend vie ce samedi à Blain. 78 ans après la Libération de la commune par les Alliés le 4 août 1944, des passionnés d'histoire reconstituent des scènes de la Seconde Guerre mondiale. Quatre associations se sont réunies pour monter un camp américain ouvert au public ce week-end, près du château de la Groulais. Une manière de faire revivre cette période de l'histoire, grandeur nature.

Un camp ouvert au public

Ce midi, le sergent appelle au rassemblement pour la levée des couleurs. Des jeeps et tentes d'époques sont disposées sur la pelouse en face du château fort. Une musique d'époque flotte dans les airs, il n'y a ni smartphone ni bouteilles en plastiques sur les tables.

Mais ce n'est pas ce qui interpelle Louis, 7 ans, venu visiter le camp avec sa grand-mère. "Là bas, il y a des murs en terre !" s'exclame-t-il. En fait, il s'agit d'une tranchée disposée pour protéger le camp de reconstitution américain, comme cela se faisait à l'époque.

Jaqueline, la grand-mère de Louis, n'avait pas prévu de s'arrêter ici. "A l'origine, on venaient visiter le château, explique-t-elle. Mais c'est une bonne manière de faire son devoir de mémoire et de transmission. Et puis l'exposition est très bien faite"

Libérés en août 1944

Ici, en août 1944, les Américains ont tenu la ligne de front pour repousser les Allemands et libérer Blain. Kelyann, 24 ans, porte un uniforme de soldat américain. Depuis toujours, il est passionné de Seconde Guerre mondiale. "Ca fait des semaines qu'on attend cela, confie-t-il. On est tous très contents de se retrouver. C'est un moment humain, on va dire."

Le plus important, c'est de ne pas les oublier"

Un moment humain mais surtout nécessaire pour Alexis Flageul, président de l'association Château Essor Blinois et historien de formation. "Ce n'est pas une collection, ce sont des outils de mémoire qui permettent de reconstituer la vie des hommes de l'époque, explique-t-il. Parce que le plus important, c'est de ne pas les oublier." En période scolaire, Alexis Flageul intervient aussi dans les collèges et lycées pour évoquer cette période de l'histoire.

Le camp de reconstitution historique est encore là ce dimanche, de 10h à 12h puis de 14h à 18h, sur la prairie en face du château de Groulais, à Blain. En Loire-Atlantique, il existe six associations de reconstitution historique spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale.