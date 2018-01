Côte-d'Or, France

Pour se remettre des excès des fêtes, je vous propose de vous bouger

Et le pari de la sortie que je vous propose c’est de faire bouger toutes les générations, alors on met ses baskets et on va à Semezanges, sur les hautes cotes de Gevrey pour une marche intergénérationnelle. Vendredi, le centre socio-culturel de la communauté de communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges organise 3 marches de 15 km, 7 km et 3 km. Pour la grande boucle, le départ se fait à 9h place de l’église, pour la moyenne c’est 13h45, et la petite marche de 3 km, qui se fera dans les bois, est une marche contée avec des bibliothécaires qui viendront raconter des histoires aux petites et grandes oreilles présentes.

L’après-midi, la salle de la mairie se transformera en ludothèque où les marcheurs pourront se retrouver pour partager un moment convivial. C’est vendredi à Semezanges, c’est gratuit pour tous, mais pensez à réserver !

Marche intergénérationnelle

Si vous aussi vous aimez les visites guidées, réservez votre dimanche après-midi pour une visite au Musée archéologique de Dijon, sur la thématique : « histoire des Dieux » ! Au programme : Hercule, Méduse, ou encore Junon et son paon, pour une promenade à la (re)découverte des dieux et héros de la mythologie gréco-romaine et de leurs légendes. C’est dimanche à 14h30 au musée des archéologique de Dijon, la visite dure une heure et c’est 6 euros.

Histoire des Dieux

C’est LE classique des vacances d’hiver. Allez au ciné quand il fait froid et gris, c’est un des petits plaisirs de la vie ! En ce moment, il y en a pour tous les goûts, y compris pour les familles. Je vous rappelle que StarWars est toujours à l’affiche. Starwars c’est quand même le film trans-générationnel par essence. Si vous avez des neveux, des nièces, c’est le moment de jouer à super tata ou super tonton... Vous pouvez aussi aller voir le nouveau Jumanji : bienvenue dans la jungle. En 2018, le jeu s’est modernisé, ce n’est plus le bon vieux plateau de jeu qu’on a connu dans les années 90, avec Robin Williams, mais un jeu vidéo qui va transporter 4 étudiants dans la jungle du monde imaginaire de Jumanji. Ce qui n’a pas changé en revanche c’est la règle du jeu : on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous !

Plus de muscles, plus d’action, plus d’humour, Jumanji, bienvenue dans la jungle, ça n’est plus vraiment le jeu que vous avez connu, mais ça sera l’occasion de vérifier avec la nouvelle génération si c’était vraiment mieux avant !

A voir notamment au cinéma Cap Vert de Quetigny...