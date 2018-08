Ambiance Rome antique au parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Les spectateurs ont vivement encouragé les deux chars de la course inaugurale.

Bliesbruck, France

Après quasiment trente ans, la "Vita Romana" fait maintenant partie du paysage du parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Avec 6 000 entrées en 2017 sur 4 jours, cette année sera presque un test puisque seuls deux jours sont consacrés aux festivités. Ce samedi, c'est donc une course de chars qui a inauguré le cru 2018.

Le plus important pour Dimitri Mathiot, archéologue et en charge de la coordination de l'événement, c'est briser les idées reçues. "Tous les ans, on est obligé de casser les clichés. Par exemple, le côté esclave du gladiateur qui est relégué au banc de la société alors qu'ils étaient autant adulés que ne le seraient Neymar au Ronaldo en football."

Plongée à l'époque des Romains

Pour atteindre ces objectifs, les visiteurs peuvent profiter de plusieurs aspects de l'Antiquité. Outre les courses de chars, des gladiateurs combattent devant les gradins et un camp de légionnaires s'est formé juste à côté de la piste principale. La fin de l'édition 2018 sera donnée ce dimanche à 19h.