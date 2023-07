Blues Passions - Mc Solaar revisite son répertoire sur la scène de Cognac

Après une récente réédition de ses trois albums mythiques « Qui sème le vent récolte le tempo », « Prose combat » et « Paradisiaque » Mc Solaar accompagné d'Issam Krimi a retravaillé ses titres avec une nouvelle orchestration mêlant cuivre, chœurs, basse, guitare, batterie... pour proposer un spectacle avec le New Big Band Project. C'est Issam Krimi qui est directeur musical du New Big Band Project qui est à l'initiative de cette revisite du répertoire de Mc Solaar. L'idée était de retravailler des titres des années 90 pour les faire revivre. Et comme directeur musical, il savait ce qu'il fallait ajouter aux tubes de Mc Solaar. Cuivres, flutes, chœurs... des sonorités plus lointaines du monde du rap, mais qui ont permis à Mc Solaar un retour aux sources, celles de la musique des années 60 - 70. Un flow plus mélodique pour le rappeur, un flow accompagné par un groupe avec une vraie réussite qui a enjoué les 7000 spectateurs du public du festival Blues Passions ce jeudi soir au jardin public de Cognac.

ⓘ Publicité

Mc Solaar et le New Big Band Project en concert à Cognac © Radio France - Frédéric Fleurot

La scène du jardin public de Cognac accueille Mc Solaar © Radio France - Frédéric Fleurot