VIDEO - La Grande roue tourne sur la Comédie

Montpellier, France

Elle volerait presque la vedette à la célèbre mappemonde, devenue avec le temps l'attraction sur la Comédie chaque fin d'année. Pour les fêtes, une grande roue de 36 mètres de haut s'est installée à côté de la patinoire et du marché de Noël. Une première. Elle va y rester jusqu'au 11 janvier.

"Montpellier comme vous ne l'avez jamais vue"

44 tonnes d'acier, 24 cabines, elle offre un panorama unique sur la ville : "on voit jusqu'au Pic Saint Loup d'un côté, la mer de l'autre, et Montpellier comme vous ne l'avez jamais vu, sauf en hélicoptère ou avec un drone, on voit même les hôtels particuliers, les endroits cachés", explique son propriétaire, Lionel Jéru. Le voyage dure entre 5 et 10 minutes, en fonction de l'affluence, soit trois tours avec arrêts panoramiques programmés!

Tarif enfants : 5 euros. Adule : 10 euros. Horaires : de 10h à 23h