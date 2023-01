Bocuse d'or : Anne-Sophie Pic ravie que la France soit représentée par une femme

La finale du plus grand concours mondial de cuisine, le Bocuse d'or se tiendra dimanche et lundi prochain à Lyon pendant le SIRHA, le salon international de l'hôtellerie la restauration et l'alimentation. Pour la première fois de l'histoire de ce concours, c'est une femme qui représentera la France : Naïs Pirollet. Elle est aussi la plus jeune des 24 candidats puisqu'elle n'a que 25 ans. Mais elle n'est pas sans expérience. Diplômée de l'institut Bocuse de Lyon, il y a cinq ans, où elle est sortie major de promo, elle faisait partie de l'équipe du dernier vainqueur français du Bocuse d'or, il y a deux ans. Cette fois, c'est donc elle qui est à la tête de la Team France et elle a pris l'avis de grands chefs, à qui elle a fait goûter ses différentes plats. Logiquement, elle a sollicité les conseils de la seule femme trois étoiles en France, la Valentinoise Anne-Sophie Pic.

Courge et Lotte au menu

Anne-Sophie Pic est allée encourager la jeune candidate française lors d'un de ses concours à blanc, il y a quelques jours. Cinq heures et demi d'épreuve en conditions réelles et une dégustation pour échanger sur les différents plats mis au point par Naïs Pirollet. Anne-Sophie Pic a apprécié ce moment : "il faut avoir beaucoup de prudence dans les conseils qu'on peut donner parce que c'est elle qui crée. Mais je pense qu'elle est aussi avide de conseils, c'est sécurisant pour elle, je pense, d'avoir aussi ce retour de chefs entre guillemets, plus vieux". Pas un mot sur les recettes, qui doivent rester secrètes jusqu'au concours bien sûr, mais la première épreuve impose d'inventer un plat pour faire apprécier la courge aux enfants, la seconde est de cuisiner de la lotte.

"Elle est brillante"

La cheffe trois étoiles de Valence est très fière que la France mette enfin une femme à la tête de l'équipe du Bocuse d'or. "Je trouve que c'est bien qu'une femme représente la France. C'est l'image de la cuisine aujourd'hui, donc je trouve que c'est une forme de logique" assure Anne-Sophie Pic. La cheffe de Valence reprend : "et elle est brillante ! Donc ça, c'est une grande fierté pour moi de voir cette femme réussir à ce point". Car si Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde s'entoure de beaucoup de femmes dans les cuisines de ses différents restaurants, elle sait aussi que ce n'est pas forcément le cas partout ailleurs : "Il y a beaucoup de femmes mais, elles ne sont pas toujours mises en valeur". La cheffe valentinoise conclut : "je pense que c'est un métier qui s'est un peu refermé aux femmes à un moment donné et que le fait qu'il se rouvre aux femmes de nouveau, je trouve ça très positif".

Comme pour mieux souligner cette place des femmes dans la haute gastronomie mondiale, la présidente d'honneur du Bocuse d'or 2023, cette année, est une femme, elle aussi triplement étoilée à San Francisco : Dominique Crenn.