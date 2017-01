Bocuse d'Or : verdict ce mercredi pour Laurent Lemal, le chef de Bélesta

Après plus de cinq de travail acharné, Laurent Lemal à rendu sa copie. Ses deux plats ont été présentés au jury du Bocuse d'Or Monde à Lyon. Le chef du restaurant la Coopérative à Bélesta saura ce mercredi s'il est désigné "meilleur cuisinier du monde".

Les dés sont désormais jetés. En début d'après-midi ce mardi, Laurent Lemal a présenté aux jurés du Bocuse d'Or le fruit de dix-huit mois de travail.

Après plus de cinq heures derrière les fourneaux, c'est l'assiette végétale qu'il a d'abord fallu envoyer. Le représentant de la France a choisi de proposer un plat à base de céleri et de céréales grillés, le tout mouillé dans un bouillon de calçots pour un clin d’œil au Pays Catalan. "Un plat à la fois léger et très réconfortant" apprécie le chef triplement étoilé Régis Marcon.

Pour le plat de volaille de Bresse aux écrevisses, Laurent Lemal s'est inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry avec notamment une rose en guise de décoration.

"On est contents !"

"On est vraiment content de notre journée" soufflait Laurent Lemal à l'issue de son concours. "On a sorti ce qu'on voulait dans les temps et c'est déjà beau vu la pression qui était sur nos épaules. Pendant l'épreuve, je n'ai pas osé relever la tête une seule fois !!"

Il reste encore douze concurrents à passer ce mercredi. La remise des prix aura lieu dans la soirée. Désormais Laurent Lemal n'aspire qu'à une chose désormais : le repos. "Cela fait quasiment deux ans que je travaille sur ce concours. Maintenant il me tarde de retrouver ma femme et mes enfants. Et de prendre un peu de vacances !"