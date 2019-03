Boire un café et repartir avec un tableau en location, c'est bientôt possible dans les Landes

Montfort-en-Chalosse, France

Bientôt une artothèque dans les Landes. On la doit à l'association Artelandes. En 2017, elle lançait sur Facebook un catalogue d'oeuvres d'art à louer, accessible aux particuliers comme aux entreprises. Changement de cap, avec à la fin du mois de mars l'investissement d'un lieu bien réel.

Louer un tableau ou une sculpture pour 15 euros par mois

A partir du 30 mars, la boutique"Le Chapeau de Mél" à Montfort-en-Chalosse va accueillir une vingtaine d'oeuvres d'art à louer. Dans cette librairie, qui fait aussi office de galerie, de salon de thé et d'épicerie bio, vous pourrez donc déguster un café et repartir avec un tableau. 15 à 50 euros la location mensuelle en fonction du format des oeuvres (tableaux et sculptures). L'offre sera régulièrement renouvelée.

Amener l'art dans nos campagnes

L'idée, c'est de sortir l'art des lieux institutionnels et d'en faire profiter nos campagnes. "Quelqu'un qui n'ose pas franchir la porte d'une galerie, parce qu'il pense que l'art, ce n'est pas pour lui, et bien en allant au Chapeau de Mél pour un simple café, il pourra très bien avoir un coup de coeur pour un tableau, une sculpture et repartir avec", explique Nancy Lopez, présidente de l'association Artelandes.

L'association promeut des artistes des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Après Montfort-en-Chalosse, un deuxième lieu proposera des oeuvres à louer à partir du mois de mai. Il s'agit de la boutique d'art et artisanat "Les quatre saisons", à Sauveterre-de-Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques.