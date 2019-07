Un "bon" mois de juillet touristique dans les Hautes-Vosges

Vosges, France

L'Office de Tourisme des Hautes-Vosges se félicite de ce début de saison estivale. Sur les 320 hébergements proposés à la location, le taux de réservation est de 67%, c'est 3 points de plus qu'en juillet 2018. Les fortes chaleurs ont bien sûr profité aux sites proches des lacs, étangs, cascades ou en altitude.

Le plein air plébiscité

Les campings de toutes catégories ont fait le plein. " On est proche des 100% d'occupation" estime Bruno Poizat. Le directeur de l'Office de tourisme de Gérardmer souligne que le secteur a fait d'énormes progrès ces dernières années pour s'adapter aux demandes changeantes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Dans l'hôtellerie la situation est plus contrastée. Les établissements qui offrent une large gamme de services affichent des taux de remplissage proche de 80%. "Les équipements ludiques aquatiques, comme les spas sont un plus devenu incontournable" souligne Xavier Grimon, président de la fédération hôtelière des Vosges.

De nombreux étrangers

30% des touristes recensés dans les Hautes-Vosges en juillet sont des étrangers, majoritairement originaires du Benelux. Pour la France, les estivants viennent d'abord de la région Grand-Est, 37%, devant les Hauts-de-France, 18% et l'Ile-de-France 10%.