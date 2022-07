Bon plan fraîcheur de l'été dans la Somme : la cité souterraine de Naours

Laury Vandenterghem, guide à la cité souterraine de Naours, prévient le groupe avant d'entrer dans la grotte ce dimanche : "quand on va descendre, il va faire 9°C à l'intérieur, vous avez une veste ? Vous avez tout ce qu'il faut ?", dit-elle, écharpe autour du coup et veste sur le corps. Bizarre alors que nous sommes en plein été et en pleine canicule. Pourtant, c'est bien la température qu'il fait dans les galeries, entre 20 et 30 mètres sous terre, de la cité souterraine.

Le choc thermique est immédiat. Florence, venue d'Amiens avec son conjoint Eric, se frotte même les bras. "Je suis une frileuse c'est normal. Mais bon, je dis ça alors qu'on est en pleine canicule", ironise-t-elle. "A 9°C, il vaut mieux mettre une veste oui", continue Eric. "C'est aussi un peu pour ça que l'on est venu, pour avoir un peu de fraîcheur", dit-il encore.

Fraîcheur garantie à l'intérieur du souterrain ! © Radio France - Bastien Thomas

❄ Réécoutez le reportage France Bleu Picardie à la cité souterraine de Naours

Reportage dans la fraîcheur de la cité souterraine de Naours Copier

Un bon compromis

La visite de cette ancienne carrière de craie prend environ une heure. Vous y découvrirez les traces du passage de l'Homme au cours de l'Histoire, du 18e au 20e siècles. Olivia est venue depuis la Haute-Vienne pour passer quelques jours de vacances en famille dans la Somme. On lui a conseillé cette escapade. "J'ai mis ma veste parce qu'il fait très frais quand même et je n'ai pas envie d'attraper froid", dit-elle. Olivia et sa fille sont, en effet, entrées sans vestes et ont choisi de la mettre au cours de la visite.

"C'est un bon compromis pour trouver un peu de fraîcheur avec les températures qu'il y a à l'extérieur, tout en découvrant l'histoire de ce lieu, l'histoire de toutes ces pierres", poursuit elle.

"On lie l'utile à l'agréable" - Laury Vandenterghem, guide à la cité souterraine de Naours

"Les gens en profitent pour faire une sortie culturelle tout en se mettant à l'abris de la chaleur. Quand on leur dit qu'il fera 9°C à l'intérieur, c'est le bonheur", raconte Laury Vandenterghem. "On peut dire que c'est un bon plan fraîcheur", dit-elle encore. Un bon plan que certains ont flairé. Les touristes se de retour cet été. "On a des signes encourageants et des visiteurs du monde entier", termine-t-elle.

Comptez environ une heure de visite et une dizaine d'euros pour accéder au souterrain. La cité de Naours est ouverte tous les jours de l'été jusqu'à la fin du mois d'août.