Bon plan fraîcheur en Deux-Sèvres : les mines d'argent à Melle

"Je préfère quand même vous préparer psychologiquement ce que vous venez de vivre en entrant, vous allez vivre totalement l'inverse quand on sortira de ces galeries", prévient Mathieu le guide au groupe d'une quinzaine de personnes qui suit la première visite de l'après-midi ce jeudi. Dans les mines d'argent des rois francs, à Melle, il fait 13 degrés, quelle que soit la période de l'année.

Les visiteurs font un tour de 350 mètres mais il existe 30 kilomètres de galeries. © Radio France - Noémie Guillotin

"C'est frais !", se réjouissent des amies venues d'Angers. "C'est la bonne activité à faire en canicule. On a vu que jeudi c'était très chaud donc on s'est dit que 13 degrés c'était pas mal. On voulait visiter aussi pour en apprendre plus".

Les plus anciennes mines visitables au monde

Les mines d'argent de Melle qui sont "les plus anciennes visitables au monde", rappelle Mathieu, le guide. Au Moyen-Age, entre le 7e et le 10e siècle, on y extrait la galène, un minerai qui contient beaucoup de plomb et une toute petite quantité d'argent. Argent qui sert à la fabrication de la monnaie.

"Jusqu'à Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, on frappe avec de l'argent de Melle. Ça va littéralement inonder tout l'empire franc et même au delà. On retrouve des monnaies en Scandinavie. Des vikings vont entendre parler de cette ville de l'argent et vont venir faire un petit raid", raconte Mathieu.

Les visiteurs parcourent 350 mètres de galeries. Une toute petite partie des 30 kilomètres creusés par les mineurs de l'époque. Pourquoi ici à Melle ? "C'est la géologie. On est sur un croisement entre le massif armoricain et le massif central, le bassin aquitain et le bassin parisien et du coup un sous-sol particulièrement riche", détaille le guide.

Les mines d'argent de Melle ont été exploitées du 7e au 10e siècle. © Radio France - Noémie Guillotin

Cinq visites guidées sont organisées chaque jour pendant les vacances. Infos et réservations sur le site internet des mines d'argent des rois francs.