Bonchamp-lès-Laval : la salle de spectacle des Angenoises fête ses 20 ans

Ouverte depuis 1997, la salle de spectacle de Bonchamp-lès-Laval souffle ses 20 bougies. L'occasion de faire un bilan. Le pari est "réussi" selon la mairie.

Julien Clerc, Michel Jonasz ou encore Gérald de Palmas ont un point commun : ils sont passés aux Angenoises de Bonchamp-lès-Laval. Un sacré palmarès pour la salle qui fête cette année ses vingt ans. Les Angenoises c'est 160 spectacles par an et près de 16 000 spectateurs. Un très bon bilan pour le maire de Bonchamp, Gwénaël Poisson. "Construire ce lieu était un pari à l'époque. Et c'est réussi, les Angenoises contribuent à la renommée de l'agglomération, au département et même au-delà. On a de têtes d'affiches qui sont venues et reviennent régulièrement. Avant ? Il n'y avait qu'une salle des fêtes tournée vers les associations locales. Mais là, on a une programmation culturelle d'envergure et ça dépasse largement les frontières de Bonchamp", se réjouit-il.

Un tremplin avant les tournées parisiennes

Autre satisfaction, la salle des Angenoises est rapidement devenue crédible, confie Jean-Pierre Teulade, responsable et programmateur de la salle. "On a essuyé les plâtres au départ, mais progressivement on a appris à connaître les tourneurs. On a misé sur des têtes d'affiches, avec Maurane, Michel Jonasz, Hugues Aufray ou encore Gérald de Palmas. Ce sont quelques noms parmi d'autres, mais ça nous a permis d'être référencé. Les tourneurs ont vu que l'on était efficaces, et ils se sont mis à nous démarcher pour des pièces de théâtre qui débutaient leurs tournées avant d'aller à Paris, pour s'échauffer. Un peu comme celle de Stéphane Plaza (NDLR : A gauche en sortant de l'ascenceur), en janvier on était l'une des premières dates, ça a bien marché ensuite. C'est un très bon souvenir", sourit-il.

Et pour fêter les 20 ans, les spectacles sont gratuits toute cette semaine ! Au programme : une conférence sur les origines de Bonchamp (mardi 27 septembre) ou encore un cabaret avec un imitateur de stars (samedi 30 septembre). Il faut réserver, rendez-vous sur le site de la salle.