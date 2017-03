Bonlieu scène nationale à Annecy : "Nachlass" livrent huit témoignages sur la fin de vie

C’est une pièce de théâtre sans acteurs mais avec des vrais témoignages de personnes en fin de vie. "Nachlass", du metteur en scène Stefan Kaegi et du scénographe Dominique Hubert est présenté jusqu’à samedi à Bonlieu scène nationale à Annecy.

Huit salles et autant de témoignages différents. Dans chaque pièce, les spectateurs (par groupe de quinze) sont immergés dans un lieu choisi par la personne qui livre son témoignage. C’est par exemple la reconstitution du salon de la maison d’une dame de 90 ans avec posées sur la table, des dizaines de photos issues de son album personnel. C’est aussi, une chambre d’hôtel, souvenir du voyage dans l’ouest américain du père avec sa fille… Huit lieux différents, huit témoignages vidéos ou sonores avec comme fil conducteur, le rapport à la mort et aux traces que l’on laisse derrière soi.

La force de "Nachlass", du metteur en scène Stefan Kaegi et du scénographe Dominique Hubert, se trouve notamment dans le choix des personnes invitées à livrer leur témoignage. Elles sont toutes en fin de vie. Soit du fait de leur âge avancé ou alors condamnées par une maladie incurable. Déprimant ? "Non", répond Sylvain Didry du théâtre de Lausanne. "C’est surtout porteur d’espoir et revigorant. Cela fait du bien d’aborder ce sujet-là, sous cette forme-là et de dédramatiser cette notion de mort en pouvant l’aborder de manière directe, au travers des témoignages de vrais gens."

REPORTAGE : "Nachlass" a découvrir à Bonlieu scène nationale à Annecy jusqu'au 25 mars.

Pour découvrir les différents témoignages, les spectateurs passent d'une pièce à l'autre. - Stefan Kaegi