Bonne fréquentation pour la patinoire éphémère de Châteauroux

Ouverte du 26 novembre au 1er janvier, la patinoire éphémère de Châteauroux fait son grand retour, après deux ans d'absence. Un mois tout pile après son ouverture, l'heure est au bilan.

ⓘ Publicité

Et les statistiques sont bonnes ! "Pour l'instant, on a fait entre 8000 et 9000 entrées", affirme Renaud, qui gère l'accueil de la patinoire. Châteauroux Events, à qui ont doit cette patinoire, espère dépasser les 10000 entrées.

Bonne fréquentation

Et ils sont en bonne voie : à peine le repas de Noël digéré que les familles chaussent les patins "pour les calories et profiter des éclaircies", glisse Caroline malicieusement. Elle est venue avec son mari, ses enfants et sa cousine.

Benjamin lui, vient tous les jours. Il apprécie l'attraction : "Il y a un bon accueil, donc c'est bien. On peut y rester toute la journée, ou seulement une heure ou deux." Il faut tout de même compter 4€ par personne l'heure de glisse.

100m2 de moins

Benjamin venait également faire quelques tours de piste il y a deux ans, lorsque la patinoire était encore près du marché de Noël. Depuis, elle a été déplacée sur le parvis d'Equinoxe et elle a perdu 100m2. Elle fait désormais 300m2. "Elle est plus petite, c'est moins bien", regrette Benjamin.

Cela n'empêche pas cependant les visiteurs d'affluer, de glisser, de tomber, ou simplement d'encourager les amis sur le bord de la piste.