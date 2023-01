Bonnefond : trente centimètres de neige à la station de ski, un bonheur pour les petits comme les grands

Emmitouflés dans leurs combinaisons, gants sur les mains et bonnet sur la tête, Margot et Salomé, cinq ans, n'ont qu'une hâte. "On est venues faire de la luge ! rigolent-elles. On descend et ça va vite. On peut aussi faire des bonhommes de neige !"

Les fillettes sont venues avec leurs parents depuis Brive à la station de ski du foyer rural de Bonnefond, pour profiter des trente centimètres de neige qui y sont tombés. Marine, la maman, est ravie de les voir s'amuser." Ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir en profiter, pas très loin de chez soi."

Les sports d'hiver, un plaisir pour les grands comme pour les petits. © Radio France - Juliette Mylle

Luge, balade en raquettes ou en ski de fond ... il y en a pour tous les goûts

Et quand certains préfèrent la luge ou les raquettes, d**'autres partent pour une balade en ski de fond**. "Ah oui, on attendait ça avec impatience, rit Christophe, qui est venu avec son épouse et leurs six enfants. Depuis le début de l'hiver, je guette sur les webcams pour voir quand est ce que la neige arrivera, et donc là, on est ravi. On attendait depuis longtemps."

Il fallait patienter avant de pouvoir récupérer ses équipements. © Radio France - Juliette Mylle

Réouverture après trois hivers sans station de ski à Bonnefond

Il y avait tellement de monde qu'il fallait faire la queue pour pouvoir louer du matériel. Une affluence qui fait plaisir à Michel et aux douze autres bénévoles de la station**. Le foyer rural n'avait pas pu ouvrir au public depuis 2019.** "On se demandait même si ça allait ouvrir cette année, rit Michel, le président de l'association qui s'occupe de la station. Parce que, à l'automne, il y avait un temps superbe ! On se disait "mais ce n'est pas vrai. Si ça continue comme ça, on n'ouvrira pas." Donc là, on est tout content qu'il y ait eu de la neige parce que ça nous a permis d'ouvrir."

Et après une balade dans la neige et dans le froid, les sportifs ont pu profiter du salon de la station pour se réchauffer avec une soupe au coin du feu.