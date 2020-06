Bonnie, membre fondatrice du groupe des Pointer Sisters est décédée

Bonnie Pointer, l'une des quatre soeurs fondatrices du groupe de pop et rythm and blues américain Pointer Sisters, est décédée à l'âge de 69 ans.

Bonnie Pointer, l'une des membres fondatrices des Pointer Sisters est décédée à 69 ans. Le groupe l'a annoncé sur son site internet. "Notre famille est dévastée", a réagi sa soeur Anita.

"Im So Excited"

Les quatre soeurs (Bonnie, Anita, Ruth et June) ont commencé à chanter dans l'église de leur père à Oakland, en Californie, avant de connaître la gloire dans les années 1970.

Vous connaissez peut-être leurs hits "I'm So Excited" et "Jump (For My Love)".