Poitiers, France

6.000 km aller-retour pour un bon vieux match nul zéro partout !

Didier se souvient de la bonne ambiance dans la "casa bleue" où se sont retrouvés les supporters français avant de se rendre en métro au stade pour suivre la rencontre France-Danemark "ça chantait la Marseillaise dans le métro, les Russes nous regardaient avec des grands yeux et nous prenaient en photos. Après une fois au stade, les supporters tricolores, nous étions un peu éparpillés et puis vu le scénario du match, des supporters russes notamment ont quitté le stade avant la fin de la rencontre". Didier et sa femme, ont profité rapidement de Moscou, de la place Rouge, ont fait un peu de shopping puis ont repris l'avion. "Samedi, c'est en famille, avec les enfants et à la maison que nous allons suivre France-Argentine, comme je suis supporter de l' Équipe de France, je suis optimiste".