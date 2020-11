Bordeaux : après Klimt, Renoir Monet et Chagall à la base sous-marine

Après l'expo Klimt-Klee et son très beau succès, la base sous-marine de Bordeaux qui abrite désormais les Bassins de Lumières accueillera en 2021 une nouvelle exposition numérique consacrée aux peintres Renoir, Monet et Chagall.

Forts du succès de l'exposition Klimt-Klee, les Bassins de Lumières à Bordeaux accueilleront en 2021 une nouvelle exposition numérique dédiée cette fois aux peintres Renoir, Monet et Chagall. La scénographie, qui était visible à Paris juste avant le confinement, a dû être entièrement réadaptée et repensée pour le cadre atypique de la base sous-marine bordelaise, bien plus grande que l'espace parisien et avec la présence d'eau tout au long du parcours.

Un voyage en Méditerrannée

Cette 2ème exposition aux Bassins de Lumière proposera cette fois aux visiteurs un voyage gai et coloré sur le littoral méditerranéen, de Collioure à Saint-Tropez, à travers les œuvres d'Auguste Renoir, de Claude Monet et de Marc Chagall, 3 artistes ayant peint ces paysages littoraux si chers à leurs cœurs. "Ce voyage en Méditerranée" sera visible à partir du 5 février 2021 et jusqu'en janvier 2022 " si tout va bien" rajoute le directeur des Bassins de Lumière Augustin de Cointet.

Un très beau succès pour Klimt

Un directeur qui finalement aura réussi tant bien que mal à tirer son épingle du jeu en 2020. " "Nous avions prévu 400 000 visiteurs pour Klimt et nous en sommes, malgré les conditions sanitaires, à 420 000. 2020 n'aura pas été une année catastrophique pour nous loin de là" rajoute-t-il.

En raison de ce succès, l'expo Klimt-Klee sera d'ailleurs prolongée de 3 semaines jusqu'au 20 janvier environ, au lieu du 3 janvier date de clôture initiale.