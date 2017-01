Bordeaux : après "Les Vieilles Canailles, le Matmut Atlantique s'offre Céline Dion

Le Matmut Atlantique ne perd plus de temps pour la programmation de ses concerts.Après le trio Hallyday-Dutronc-Mitchell, c'est une autre icône mythique qui se produira dans le stade bordelais.Céline Dion sera à Bordeaux le 29 juin pour la première date de sa tournée en France.

C'est à Bordeaux que Céline Dion entamera sa tournée française cet été. La star canadienne revient pour une tournée de 5 stades. Une série de concerts dans le cadre du "Céline Dion Live 2017" : 16 concerts dans 14 villes du Danemark à la Suède en passant par le Royaume-Uni.

Le stade bordelais n'aura pas perdu de temps après la programmation du trio Hallyday-Dutronc-Mitchell. Deux jours avant "Les Vieilles Canailles" qui se produiront le 1er juillet, c'est l'icône mythique Céline Dion qui lancera le premier concert du Matmut Atlantique. Les fans de la première heure de la chanteuse pourront acheter leurs places dès le jeudi 26 janvier. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au 3 février. Une tournée France Bleu

“J’ai tellement hâte de revenir au Royaume-Uni et en Europe cet été, j’ai tant de souvenirs précieux dans ces villes formidables et je suis si impatiente à l’idée d’y retourner et de revoir enfin tous mes fans”—Céline Dion à l'annonce de sa tournée européenne cet été