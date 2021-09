Bordeaux : après un été réussi, la Cité du Vin dévoile son programme de rentrée

Malgré le covid et les mesures sanitaires, la Cité du Vin vient de réussir son été 2021. L'établissement se félicite d'une hausse de la fréquentation par rapport à 2020, avec un clientèle un peu plus jeune et le retour des touristes étrangers. Il vient également de dévoiler la programmation de sa nouvelle saison culturelle.

Un été réussi malgré le pass sanitaire

À la Cité du Vin, l'heure est au soulagement au moment de tirer le bilan de l'été : "on avait révisé nos prévisions à la baisse, pour finir par être agréablement surpris" explique d'emblée Solène Jaboulet, directrice marketing et communication à la Cité du Vin. Après une reprise timide, à compter du 19 mai, l'établissement a reçu 13% de visiteurs en plus par rapport à 2020 sur les deux mois d'été.

La fréquentation reste inférieure de 10% à celle enregistrée en 2019, avant la pandémie, mais la Cité s'estime heureuse. La mise en place du pass sanitaire a commencé par freiner les visites : "entre le 21 et le 31 juillet, nous avons dû refuser 2.000 personnes sans pass", décrit Solène Jaboulet. L'installation d'un barnum de test à l'extérieur, à compter du début du mois d'août, a permis de faire rentrer la majorité des visiteurs par la suite.

L'autre bonne nouvelle concerne les visiteurs étrangers : Belges, Néerlandais, Allemands, Suisses ou encore Italiens sont revenus cet été. Seuls les Britanniques manquaient à l'appel. La Cité du Vin met également en avant le rajeunissement de sa clientèle, avec 9% d'étudiants parmi les visiteurs cet été.

Plus de cinquante événements prévus pour la rentrée de la Cité

La nouvelle saison qui s'ouvre à la Cité du Vin s'annonce bien remplie, avec une cinquantaine d'événements prévus entre septembre et décembre. Certains projets repoussés à cause de la crise sanitaire vont enfin voir le jour. C'est le cas notamment d'un partenariat entre la Cité et l'Agence de l'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine : ensemble, ils proposent des ateliers dégustation de vins et produits de toute la région, issus des circuits courts.

De même, l'exposition temporaire "Boire avec les dieux", qui s'était ouverte en retard à cause de la fermeture de la Cité jusqu'au 19 mai, est prolongée jusqu'au 7 novembre. Une nouvelle exposition-événement, consacrée aux liens de Picasso avec le vin, prendra la suite. Une soixantaine d'œuvres de l'artiste seront visibles d'avril à août 2021.

Autre rendez-vous que la Cité du Vin met en avant, à destination d'un public plus jeune : la venue, le 23 octobre, d'Émile Coddens, un jeune vigneron aux 400.000 abonnés sur TikTok. Il dédicacera son livre Le vin, ça se partage.